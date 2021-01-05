رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إرادة جيل» ناعيًا رئيس الحزب الناصري: فقدنا سياسيًا محنكًا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:06 م
تيسير مطر
تيسير مطر
إسلام نصير
طباعة
نعى تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحُزن الراحل سيد عبدالغني رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أمين صندوق نقابة المحامين المصريين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.

وأكد مطر أن مصر فقدت سياسيًا محنكًا ونقابيًا متفانيًا في عمله النقابي، مقدما خالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.

توفى صباح اليوم سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إثر إصابته بفيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

الصور

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا