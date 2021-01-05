«إرادة جيل» ناعيًا رئيس الحزب الناصري: فقدنا سياسيًا محنكًا

نعى تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحُزن الراحل سيد عبدالغني رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أمين صندوق نقابة المحامين المصريين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.وأكد مطر أن مصر فقدت سياسيًا محنكًا ونقابيًا متفانيًا في عمله النقابي، مقدما خالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.توفى صباح اليوم سيد عبدالغنى، رئيس الحزب الناصري، وأمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إثر إصابته بفيروس كورونا.