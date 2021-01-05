موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

لم يكن من الغريب في تلك الفترة وجود علاقة صداقة تجمع بين فنان ورجل دين بغض النظر عما إذا كان ذلك الفنان مسيحي أو مسلم، وقد كانت من أكثر الصداقات تميزًا هي الصداقة التي جمعت بين الفنان الراحل نجيب الريحاني والشيخ محمد رفعت.يعد الفنان نجيب الريحاني واحدا من أبرز رواد السينما والمسرح في مصر والوطن العربي، واشتهر بأعماله الكوميدية كواحد ووصلت سنوات الريحاني في العمل الفني حتى توفي عام 1949، عن عمر ناهز الستين عامًا.كتب الريحاني في مذكراته عن علاقة صداقة جمعته بالشيخ محمد رفعت وأنه كان يتأثر بصوت حد البكاء عندما كان يسمع تلاوته للقرآن الكريم، وأنه عندما يكون هناك عرض مسرحي ويكون هناك تلاوة في الإذاعة للشيخ محمد رفعت لا يتم رفع الستارة وبدء العرض حتى ينتهي الشيخ محمد رفعت من القراءة.كما كتب الريحاني في أحد المقالات عن نزهة الحنطور التي كانت تجمعهما، قائلا: ما كاد هذا الصوت ينساب إلى صدرى حتى هز كيانى وجعلنى أقدس هذه الحنجرة الغالية الخالدة، وهي ترتل أجمل المعانى وأرقها وأحلاها، صممت على لقاء الشيخ رفعت، في التقيته أكثر من مرة وتصادقنا".ووصف الريحانى الشيخ رفعت بالعالم الكبير، وأن صوته هو الخلود بعينه، مؤكدا أن نبراته احتار فى فهمها العلماء.وفي حياة الفنان الراحل موقف من المواقف الكوميدية ولكن في الحياة الواقعية وليس على خشبة المسرح أو أمام الكاميرات، فقد كان الريحاني قد بلغ ما يسمى في ذلك الوقت بسن الاقتراع وهو سن تأدية الخدمة العسكرية، وقد كان هناك ما يسمى البدالية "نقود تدفع مقابل الخروج من التجنيد"، وكان أحد الأشخاص يكره الريحاني فتقدم ببلاغ ضده أنه هارب من التجنيد، وتم استدعاء الريحاني.وفي يوم الفرز انتظر الريحاني حتى قام أحد الجنود بالنداء على اسم نجيب الريحاني، فأصلح له الريحاني الخطأ وذهب معه إلى أحد الغرف فإذا بالموجودين مشايخ معممين وليس بينهم ضباط، وطالبه أحد المشايخ بتلاوة الربع الأخير من سورة الأعراف وقال الريحاني:"وأنا منين أعرف سورة الأعراف يا سي الشيخ؟، وقال له: "أمال طالب المعافاة من القرعة العسكرية وبتدعي أنك حافظ القرآن ليه؟".فاتضح بعد ذلك أن هناك خلط في الأسماء بينه وبين شخص آخر أزهري حافظًا للقرآن تقدم بطلب الإعفاء من التجنيد.