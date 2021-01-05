وزيرة التجارة تتفقد معرض تكنولوجيا مركبات الطاقة النظيفة

تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، فعاليات اليوم الثاني من المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وردت خلال الجولة على استفسارات عدد من زائري المعرض.أكدت الوزيرة ضرورة دخول المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة على الموقع الإلكتروني وعدم الاستجابة لأى معلومات مغلوطة.وتابعت: "بادرة الإحلال لا تقتصر على أي فئة وظيفية معينة، فأي مواطن مستوفي الشروط يتقدم للمبادرة سيحصل على سيارة جديدة، وعلى المواطنين التقديم على الموقع الإلكتروني وستنظر الوزارة في الطلبات بعين الاعتبار".وبيّنت الوزيرة أن المعرض يضم نماذج سيارات محولة بالفعل وسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها، لافتة إلى أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ستكون لها آثار اقتصادية غير مسبوقة سواء على سائقي السيارات من حيث توفير تكلفة تشغيل السيارة أو على تعميق التصنيع المحلي.وأوضحت أن هناك عددًا من ورش العمل الفنية المقامة على هامش المعرض للرد على التساؤلات المثارة حول فوائد التحول إلي استخدام الغاز في المركبات.وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن، 6 آلاف زائر، والموقع قد يتعرض لتباطؤ بسيط خلال الأيام الحالية نتيجة زيادة الإقبال الكبير عليه من المواطنين، مشددة على أنه لا ضرر من استخدام الغاز الطبيعي على محركات السيارات والدولة لن تتبنى مبادرة تضرر المواطنين أو مركباتهم.