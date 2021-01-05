رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة تتفقد معرض تكنولوجيا مركبات الطاقة النظيفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:19 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
طباعة
تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة الصناعة، فعاليات اليوم الثاني من المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وردت خلال الجولة على استفسارات عدد من زائري المعرض.

أكدت الوزيرة ضرورة دخول المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة على الموقع الإلكتروني وعدم الاستجابة لأى معلومات مغلوطة.

وتابعت: "بادرة الإحلال لا تقتصر على أي فئة وظيفية معينة، فأي مواطن مستوفي الشروط يتقدم للمبادرة سيحصل على سيارة جديدة، وعلى المواطنين التقديم على الموقع الإلكتروني وستنظر الوزارة في الطلبات بعين الاعتبار".

وبيّنت الوزيرة أن المعرض يضم نماذج سيارات محولة بالفعل وسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها، لافتة إلى أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ستكون لها آثار اقتصادية غير مسبوقة سواء على سائقي السيارات من حيث توفير تكلفة تشغيل السيارة أو على تعميق التصنيع المحلي.

وأوضحت أن هناك عددًا من ورش العمل الفنية المقامة على هامش المعرض للرد على التساؤلات المثارة حول فوائد التحول إلي استخدام الغاز في المركبات.

وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن، 6 آلاف زائر، والموقع قد يتعرض لتباطؤ بسيط خلال الأيام الحالية نتيجة زيادة الإقبال الكبير عليه من المواطنين، مشددة على أنه لا ضرر من استخدام الغاز الطبيعي على محركات السيارات والدولة لن تتبنى مبادرة تضرر المواطنين أو مركباتهم.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة

الصور

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

بشارة واكيم.. مسيحي حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانَا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا