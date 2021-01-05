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بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:34 م
بشارة واكيم
بشارة واكيم
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يعد الفنان بشارة واكيم واحدًا من علامات تاريخ السينما المصرية، ورغم مرور عشرات السنوات، فإنه حين يعرض أحد الأعمال الفنية القديمة عبر شاشات التليفزيون تجد نفسك مشدودًا لصوته ولهجته الشامية التي استخدمها في العديد من الأعمال، وقد يظن البعض لشدة إجادته للهجة الشامية، إنه سوري أو لبناني، إلا أن الفنان بشارة واكيم من مواليد حي الفجالة في العام 1890، وكان ينتمي لأسرة غنية اعترضت على دخوله لعالم الفن، وحضوره عروض مسرحية للشيخ سلامة حجازي وغيره في تلك الفترة.

قررت العائلة عقابه، وفرض رقابة صارمة عليه والتأكد من ذهابه للكنيسة باستمرار حتى لا يذهب للمسرح مرة أخرى، وظل ذلك الوضع حتى العام حصوله على ليسانس الحقوق عام 1921، وأصبح محاميًا واستمر ذلك الوضع لعامين حتى قرر التمرد على قرارات العائلة، وذهب للمخرج جورج أبيض، طالبًا الانضمام لفرقته المسرحية، ثم انتقل إلى فرقة رمسيس مع يوسف وهبي، وقرر بعد ذلك تكوين فرقته الخاصة.

كان أول أعماله السينمائية هو فيلم "فيلم صامت" ثم توالت أعماله السينمائية، ومن أشهرها "لعبة الست" مع الفنان نجيب الريحاني، والفنانة تحية كاريوكا، و"ليلى بنت الفقراء"، وغيرها من الأعمال التي وصلت لأكثر من 100 فيلم.

رغم أن الفنان بشارة واكيم قبطي، فإنه إضافة إلى اتقاه اللهجة الشامية واللغة الفرنسية، حفظ القرآن الكريم لشدة حبه للغة العربية، وهو ما ساعده فى هوايته فى كتابة الشعر الموزون، حتى إن الفنان أنور وجدى نصحه بنشر أشعاره فى ديوان، ولكنه رفض معتبرًا هذه القصائد أمرًا خاصًا به.

وكان لبشارة واكيم موقف مع الفنانة شادية فى بداياتها كتبت عنه فى أحد أعداد مجلة الكواكب الصادرة عام 1954، فقد كانت شادية تشارك فى فيلم "العقل فى أجازة"، وكان يشارك معها الفنان بشارة واكيم، وقالت شادية إنها كان من المفترض أن تبكى فى أحد المشاهد التى تجمعها ببشارة واكيم، ولكنها فى كل مرة كانت لا تتمالك نفسها من الضحك بسببه، لأنه كان يجب أن يمثل المشهد بطريقة جدية، ولكن كانت الفكاهة تغلب على أدائه فلا تستطع مقاومة الضحك حتى تمت إعادة المشهد لأكثر من 20 مرة.

ظل واكيم يعمل حتى أصيب بالشلل المؤقت أثناء مشاركته مع الفنان نجيب الريحانى بمسرحية "الدنيا لما تضحك"، لم يلتزم بملازمة الفراش وظل يذهب يوميًا للمسرح، وودع الحياة وهو يمسك بأوراق مسرحية جديدة استعداد لتمثيلها ورحل عام 1949.

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