ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

تعتبر الفنانة الراحلة ماري منيب واحدة من أهم صاحبات دور الحموات في السينما المصرية، ورغم محاولات الكثيرين بعدها لعب دور الحماة الشريرة، أو حتى الطيبة، تظل ماري منيب متربعة على عرش أفضل من لعبت هذا الدور في السينما المصرية قديمًا وحديثًا، وتميزت جميع أدوارها بالأداء الكوميدي الذي لا ينسى أبدا.ولدت في العاصمة السورية دمشق في 11 فبراير 1905 وانتقلت مع أفراد عائلتها للعيش في مصر، حيث أقامت في حي شبرا.ما لا يعرفه كثيرون أن ماري منيب عملت في بداية حياتها الفنية كراقصة في الملاهي الليلية التي كانت منتشرة في منطقة وسط البلد وشارع عماد الدين في ثلاثينات القرن الماضي.كانت بدايتها الفنية في النصف الثاني من ثلاثينات القرن الماضي، فقد انضمت لعدد من الفرق المسرحية منها فرقة الجزايرلي وبشارة واكيم وعلي الكسار ثم فرقة نجيب الريحاني وتولت إدارة الفرقة مع بديع خيري وعادل خيري بعد وفاة نجيب الريحاني، وبعد ذلك شاركت مع زوجها فوزي منيب في تأسيس فرقته الخاصة.ومن أهم المواقف في بداية حياتها الفنية كان مشاركتها في مسرحية "القضية نمرة 14"، فقد أصيبت بالخرس بعد أن صعدت إلى خشبة المسرح وشاهدت الجمهور أمامها للمرة الأولي ولم تتمكن من النطق أو تأدية المشهد المطلوب منها فقررت الانسحاب من خشبة المسرح، لكنها استطاعت بعد ذلك تجاوز الموقف.وقدمت العشرات من المسرحيات بعد ذلك كما قدمت العديد من الأفلام السينمائية، ووصل عدد الأفلام التي قدمتها إلى ما يقارب 200 فيلم، من أبرزها "الحموات الفاتنات- حماتي ملاك – حماتي قنبلة ذرية – لعبة الست".