غدًا.. «الاقتصادية» تنظر استشكال إيقاف تنفيذ حكم سما المصري

تنظر محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، غدًا، الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع 300 ألف جنيه غرامة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.