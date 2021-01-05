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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يغلق 10 مراكز دروس خصوصية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:50 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من القيادات الشرطية.

وقرر المحافظ غلق 10 مراكز للدروس الخصوصية في المنطقة الواقعة بجوار دوران الـ47 والمحيطة به، والمقابلة لنابولي، مشددا على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظا على صحة المواطنين، وغلق مراكز الدروس الخصوصية، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع الدروس الخصوصية.

وناشد أولياء أمور الطلاب، بعدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية حفاظا على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية للطلاب وأعلنت عنها إضافة للقنوات التعليمية المجانية.

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