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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حظر استيراد المواد الغذائية إلا بعد الحصول على التراخيص

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:08 م
المواد الغذائية
المواد الغذائية
دعاء أبو العزم
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أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشور الرقابي رقم (1) لسنة 2021 الخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن المنشور يأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية، وتطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد، وكذا تنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، إضافة إلى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى مصر.

أوضح منصور أن القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء، سواء كان شخصا طبيعيا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16/  7/  2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية.

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