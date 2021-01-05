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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:44 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
كريم أنور
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قالت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن الوزارة تعمل من أجل الترويج للاستثمار في محافظة السويس، لما تتوافر بها من تسهيلات ومناخا جاذبا للاستثمار.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها التي ألقتها خلال افتتاحها لخط إنتاج ثان لمصنع الألواح الألومنيوم بشمال خليج السويس، إن محافظ السويس وفر مناخا جاذبا للمستثمرين، خاصة لأبناء الوطن المقيمين بالخارج، في ظل أجواء مرحبة بالاستثمارات.

وأشارت مكرم إلى أول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" كانت من هنا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص إحدى أهم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكانت السويس قد استقبلت اليوم الثلاثاء وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، رافقها محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، لافتتاح ثاني خطوط انتاج مصنعا لإنتاج ألواح الألومنيوم بمنطقة الأدبية بطريق السويس العين السخنة.

ويقام المصنع على مساحة ١٦ ألف متر مربع في منطقة شمال خليج السويس بمنطقة الأدبية باستثمارات تصل 50 مليون دولار، وتوفر 250 فرصة عمل مباشر في جميع التخصصات، وينتج المصنع 3 ملايين متر مربع من ألواح الألومنيوم سنويا.

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