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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة بالإسكندرية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:43 م
حملات مكثفة بالإسكندرية
حملات مكثفة بالإسكندرية
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام المحلات والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية لتطبيق تلك القرارات.

وفي هذا الصدد؛ واصلت أحياء الإسكندرية بتواجد جميع الجهات المعنية حملاتها المكبرة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأسفرت تلك الحملات؛ بحي الجمرك عن تحرير ٤٩ محضر مخالف وغلق 5 منشآت متنوعة، وتغريم ٤٤ مواطن لعدم إرتداء الكمامات، كما
أسفرت بحي المنتزة أول عن تحصيل غرامات بقدر 20 ألف جنيه.

وشن حي شرق حملة في الساعات الأولى من اليوم أسفرت عن غلق ٤ محال وغرامات مالية تقدر 7750 جنيه، كما شن حملة أخرى أسفرت عن تحصيل 23 ألف جنيه غرامات مالية، وغلق 3 منشآت مخالفة.

وفي حي المنتزه ثان أسفرت الحملات عن تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 7 منشآت مخالفة لعدم الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 10750 جنيها، وفي حي العامرية ثان تم تحرير 11 مخالفة وتطبيق الغرامات المقررة.

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