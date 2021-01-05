«الجمارك» تلزم موظفيها بالكمامات: عقوبات على المخالفين

ألزم كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، جميع العاملين بالمصلحة والمتعاملين معهم طوال فترة تواجدهم داخل مقار عملهم بارتداء الكمامات الواقية، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين لهذه الإجراءات، والتشديد على قيام الإدارات المعنية بإجراء عمليات التطهير والتعقيم لمقار المصلحة بشكل مستمر.ويستمر منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورنا المستجد إجازة حدها الأدنى 14 يومًا من تاريخ الإصابة تزيد لحين تمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.كما يستمر منح المرأة الحامل وكذا المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وغيرها على النحو الوارد بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 إجازة استثنائية.ويتم تنظيم العمل بالمصلحة بحيث يُراعي التناوب بين الموظفين بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين يوميًا بنسبة 50%، ويستثني من تلك النسبة عدد محدود من العاملين ممن تقتضي طبيعة المهام المكلفين بها تواجدهم في العمل بشكل أكبر، ويفوض السادة رؤساء الإدارات المركزية والعامة ومديري الإدارات كل في نطاق اختصاصه في وضع الضوابط والتعليمات التي تُنظم توزيع العمل بين العاملين وفقًا لهذا التخفيض بما يضمن حُسن سير العمل.