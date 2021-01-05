الإمارات: حضور مصر فى القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن التزام مصر ببيان التضامن الصادر عن قمة العلا الخليجية، يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة مع قطر، مؤكدًا أن الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة.وأضاف قرقاش فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، عقب القمة الخليجية الـ41 بالمملكة العربية السعودية، أن الإمارات متفائلة ببيان العلا حول التضامن العربي، موضحًا أن أمن الإمارات هو جزء من أمن محيطها.وشدد على أن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج، مضيفًا: "نحن في نفس القارب ونواجه التحديات نفسها".وتابع الوزير الإماراتي: "نحن في الإمارات على قناعة بأهمية إعادة بناء الثقة بكل شفافية، كما أننا أمام فرصة حقيقية يجب البناء عليها، وهناك تفاؤل كبير جدًا، مما جاء في بيان العلا".