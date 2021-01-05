«السياحة» تطالب منشآت الأقصر وأسوان والإسكندرية بالالتزام بضوابط التشغيل

أوفد قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة عددًا من اللجان للمرور والتفتيش بعدد من المحافظات السياحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.يأتي ذلك استكمالًا لعمل اللجان السرية التي تقوم وزارة السياحة والآثار بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.وأكد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه بالمرور على المنشآت السياحية (مطاعم وكافيتريات) الموجودة بمحافظات الأقصر وأسوان والإسكندرية وسوهاج، وجدت اللجان التزام من كل المنشآت التي تستقبل رواد بضوابط التشغيل.وأوضح أنه تم المرور على ١٧ مطعمًا سياحيًا في محافظة الأقصر كان جميعها ما بين الملتزم والمغلق الذي لم يستقبل أى رواد، وفي محافظة الإسكندرية تم المرور على 10 مطاعم من بينها 6 مطاعم ملتزمة وآخرى مغلقة لم يستقبلوا رواد، بالإضافة إلى أنه تم المرور على 9 مطاعم في محافظة أسوان تبين التزامها جميعًا، أما محافظة سوهاج فلم يوجد بها سوي مطعم واحد مغلق لا يعمل.وتؤكد الوزارة على استمرارية عمل هذه اللجان السرية، إلى جانب استمرار متابعة مواقع التواصل الاجتماعي لأية منشأة تعلن عن وجود حفلات أو فعاليات أو أي طريقة تشغيل تخالف قرارات مجلس الوزراء الحالية أو وزارة السياحة والآثار.يذكر أن الوزارة كانت قد قامت أيضًا بإيفاد لجان للمرور على معظم المناطق الرئيسية بمحافظة القاهرة الكبرى، حيث تم المرور على 40 فندقًا و86 مطعمًا سياحيًا، كانت من بينهم منشآت ملتزمة بضوابط التشغيل، والبعض لم تستقبل أي رواد بها، وآخرين مخالفين تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية حيالهم.