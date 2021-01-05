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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

تزامنًا مع مبادرة التضامن.. «الدستور» تحاور عمال مصنع إنتاج الأطراف الصناعية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:35 م
عمال مصنع إنتاج الأطراف
عمال مصنع إنتاج الأطراف الصناعية
سمر مدحت
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تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما شديدا بذوي الإعاقة عامة، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام 2017 بأنه عام ذوي الإعاقة وتحديدًا ذوي الأطراف المبتورة التي دشنت لأجلهم الكثير من المبادرات من أجل تعويضهم عن الأجزاء التي فقدوها من أجسادهم.

وحاولت الوزارة تعويض أصحاب تلك الأطراف المبتورة من خلال توفير أجهزة أطراف صناعية مجانًا حتى لا يشعرون بأي فارق بيتهم وبيت الأشخاص العاديين وتوفير حياة آمنة ومريحة لهم من خلال تلك المبادرات والبرامج.

واتساقًا مع ذلك تستعد حاليًا وزارة التضامن الاجتماعي، لاستلام طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ضمن البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وتم إطلاقه وفقًا للتوجيهات الرئاسية إذ يستهدف من لديه بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي او غيرها.

ولم يكن دعم وزارة التضامن لذوي الأطراف المبتورة من خلال المبادرات التي تشنها لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لهم، حيث تمتلك الوزارة مصنعًا لإنتاج تلك الأطراف واعطائها لذوي الاعاقات مجانًا، "الدستور" تحدثت مع بعض عاملي المصنع في التقرير التالي.

اُفتتح المصنع عام 1948، ويتبع مؤسسة «يوم المستشفيات» التابعة للتضامن، وهي أول مؤسسة في الشرق الأوسط تمد ذوي الإعاقات الحركية بالأطراف التعويضية، تم إشهارها من وزارة الشئون الاجتماعية برقم 132 لسنة 1966.

أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمصنع يوم المستشفيات لإنتاج الأطراف الصناعية، أكد أن المصنع يمد ذوي الإعاقات بالأطراف الصناعية مجانًا، مبينًا أن المصنع به معمل وأقسام للعلاج الطبيعي ومراكز تأهيل إلى جانب ورش نجارة لإنتاج الأطراف الصناعية.

أوضح أن المصنع تخصص في إنتاج الأطراف الصناعية بكل انواعها سواء سفلية أو علوية وكذلك الأطراف الجلدية يتم صناعتها داخل قسم البلاستيك، إلى جانب أجهزة الشلل والدراجات البخارية التي تساعد ذوي الإعاقة على السير والتنقل.

تابع: "المصنع ينتج نحو 500 صنف من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالرغم من الوضع المالي السيء الذي تعيشه المؤسسة إلا إنه لازال مستمر في تقديم الخدمات إلى ذوي الإعاقات الحركية".

وأوضح محمد يسري، عامل في المصنع، أن هناك نوعين من الأطراف الصناعية ينتجها المصنع من أجل تغطية الخدمات التي يحتاجها ذوي الأطراف المبتورة، مشيرًا إلى أنهم الأطراف البلاستيكية والأطراف الجلدية التي تخصصت للمرضي الذين تم بتر جزء كبير من قدمهم، فيصبح وقتها السير بالعضو البلاستيكي مستحيلًا؛ لعدم مرونته مع حركة الجسم.

وعن عملية التصنيع قال: "تبدأ يفصح المريض على يد طبيب المؤسسة للعلاج الطبيعي لمعرفة المشكلة والطرف المناسب، ثم أخذ المقاييس على يد الفنيين بالمصنع، ثم يتجه إلى المرحلة الأخيرة في قسم الجبس".

تابع: "في ذلك القسم يتم تشكيل الطرف المبتورة وتفريغ الزوائد الخاصة به، ثم إعطائه للمريض والذي مكن أن يتدرب عليه لفترة داخل المؤسسة حيث أن هناك قسم خاص للتأهيل الحركي وكذلك العلاج الطبيعي".

بينما رأى سعيد السيد، خمسيني، وأحد عمال المصنع، أن المصنع ساهم في إعادة الحياه للكثير من أصحاب الأطراف المبتورة، مبينًا أنه بالرغم من ضعف الإمكانيات إلا أن المصنع يقدم خدماته بشكل شبه مجاني بتقديم الأطراف التي تختلف من طرف فوق الركبة أو أسفلها أو أذرع وكفوف وأقدام.

أشار إلى أنه قديمًا كان يتم تصنيع الأطراف الصناعية من خلال الخشب وهو متوفر إلى حد كبير، إلا أن الأطراف لم تعد مريحة مع أصحابها في الحركة والتنقل، ما اضطر إلى استخدام المطاط والبلاستيك لكونه مادة خفيفة على الجد ولكنه ليس من المواد المتوفرة مثل الخشب.

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