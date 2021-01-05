إيطاليا تسجل 649 وفاة بكورونا و15378 إصابة
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:15 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.
وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.
وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.