إيطاليا تسجل 649 وفاة بكورونا و15378 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649‭‭‬‬‬ وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا.وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.