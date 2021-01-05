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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بمراكز المنيا (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:24 م
حملات مكثفة لرفع
حملات مكثفة لرفع المخلفات
المنيا ـ على حسين
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شنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة والأتربة بالشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها من نقاط التجميع إلى الظهير الصحراوي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار حملات النظافة التي تستهدف القرى والمدن ورفع القمامة من أماكن تجميعها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقام حي شمال المدينة اليوم برفع وتجميع القمامة من أماكن تجميعها وتم رفع تجمعات القمامة أيضا بحي غرب المدينة، كما قامت إدارة حي جنوب وشرق المدينة بأعمال النظافة اليومية ورفع نقاط التجميع إلى المقلب الوسيط، كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة اليومية قرية ابوان وباقي الوحدات القروية.

وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أكد إسماعيل الفحام رئيس المركز، أن قسم البيئة بحي شمال المدينة نظم اليوم حملة نظافة مكبرة تم خلالها رفع المخلفات والقمامة والأتربة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري ولتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين واستمرارا لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملات نظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد الطرق وصيانة أعمدة وكشافات الانارة بقيادة هاني محمود رئيس القرية وبإشراف المهندسة نبيلة علي رئيس المركز لرفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء ورفع كفاءة الانارة العامة وخلق سيولة مرورية.

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بالقرية برئاسة رئيس القرية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في كافة القطاعات.

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