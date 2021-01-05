هل تعود منى زكى لنجوميتها بعد 4 سنوات غياب؟

لأربع سنوات كاملة، غابت النجمة منى زكي عن البطولة التليفزيونية بعدما قدمت في عام 2014 مسلسل "أفراح القبة"، إلا أنه على الرغم من ذلك ظهرت في عدة أعمال درامية كضيفة شرف، وفي أكثر من حلقة في مسلسلات تعرض عبر المنصات الإلكترونية.غياب منى زكي عن الساحة الفنية طال قليلًا بعدما تأجل عرض مسلسلها "تقاطع طرق" لعام كامل بسبب ظروف كورونا بالعام الماضي، لتعود من خلاله هذا العام مرة أخرى لعرضه في رمضان 2021.العمل الجديد لمنى زكي، والذي يأتي في إطار درامي رومانسي قصة زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج، ويشترك في بطولته كلا من محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، وهو من إخراج تامر حمزة، الذي يقوم بتصويره هذه الفترة ما بين القاهرة والفيوم.وتحاول منى زكي من خلال العمل الجديد أن تعود لنجوميتها التي كاد الجمهور أن ينساها بعد فترة غيابها وبسبب الإخفاق الكبير الذي قابلته في فيلمها الأخير "الصندوق الأسود" الذي لم تحقق خلاله سوى 8 ملايين جنيه فقط، وذلك بسبب عرضه على منصة إلكترونية وقرصنته من قبل البعض وطرحه بصورة HD على الإنترنت ليقابل العمل فشل كبير في تحقيق الإيرادات بشباك التذاكر.وتسعى منى من خلال عملها الدرامي الجديد أن تعود لعالم التألق في البطولات الدرامية بعد آخر ظهور لها والذي حققت خلاله نجاحًا كبيرًا بعد اعتمادها على رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ في "أفراح القبة".الجدير بالذكر أن منى زكي قد قاربت على إنهاء تصوير مسلسله الرمضاني، ليكون من أوائل الأعمال الدرامية التي أصبحت شبه جاهزة للعرض في الماراثون الرمضاني القادم.