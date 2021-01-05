الإثنين.. «المالية» تعلن مواعيد عطاءات الدين الحكومي

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد عطاءات أذون وسندات الخزانة التي كان مقررًا لها بعد غدٍ الخميس، على اعتبار أن الخميس إجازة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم طرح أذون خزانة لأجل 182 يومًا، و357 يومًا، وسندات خزانة لأجل 5 سنوات الأحد المقبل، على أن يتم طرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا، و266 يومًا، وسندات خزانة لأجل 10 سنوات الإثنين المقبل.