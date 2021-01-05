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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيكولا ستورجن: ترامب غير مرحب به باسكتلندا في ظل الإغلاق

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:17 م
ترامب
ترامب
وكالات
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حذرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، الثلاثاء، دونالد ترامب من أن الإغلاق الساري في المقاطعة البريطانية حيث يملك ملعبين للغولف لا يسمح له بزيارتها، بعد تقارير صحفية عن زيارة محتملة في نهاية ولايته.

وذكرت صحيفة "صنداي بوست" الاسكتلندية، أن مطار بريستويك في شرق اسكتلندا أخطِر بأن طائرة بوينغ 757 يستخدمها الرئيس الأميركي ستصل في 19 يناير في اليوم السابق لتنصيب خلفه الديمقراطي جو بايدن.

وأثار الأمر التكهنات بشأن زيارة محتملة، وتحدثت الصحيفة عن نشاط مكثف في هذا المطار للطائرات العسكرية الأميركية التي قيل إنها قامت بمهمة استطلاعية في منتجع ترامب تورنبيري، وهو واحد من منتجعين يملكهما ترامب في اسكتلندا.

وفي اتصال أجرته "فرانس برس"، أكد مطار بريستويك عبر متحدث باسمه: "عدم انتظار زيارة يقوم بها دونالد ترامب في يناير".

وعندما سُئلت عن الأمر خلال مؤتمر صحفي، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية: "ليست لدى فكرة عن خطط سفر دونالد ترامب"، عدا عن أنها تأمل "أن يكون مشروعه في المستقبل القريب هو مغادرة البيت الأبيض".

ثم أضافت: "لكن في الوقت الحالي لا نسمح للناس بالمجيء إلى اسكتلندا، باستثناء الزيارات الضرورية" بعد تشديد تدابير الإغلاق منذ الإثنين.

وقالت ستورجن إن "هذا ينطبق عليه كما ينطبق على أي شخص آخر.. والمجيء للعب الغولف هو سبب لا أعتبره ضروريًا".

وتنتشر التكهنات حول ما سيفعله دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الاعتراف بالهزيمة بالنسبة لتنصيب جو بايدن في 20 يناير.. وإذا لم يحضر حفل التنصيب في واشنطن فسيخالف تقليدًا عمره أكثر من قرن.. ولم يجب منتجع تورنبيري للغولف حتى الآن عن أسئلة "فرانس برس".

ومع أكثر من 75 ألف وفاة، تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررًا جراء كوفيد-19.

وقد ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع انتشار نسخة متحورة من الفيروس أشد تسببًا للعدوى.

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