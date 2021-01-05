رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.





ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الثلاثاء، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيدِ بكنيسة قصر الدوبارة.ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، دونِ حضور شعبي؛ نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.