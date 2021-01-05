محافظ أسوان يوجه بسرعة حل مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان

عقد محافظ أسوان اجتماعا مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والري والهيئة العامة للطرق والكبارى، لسرعة التدخل من أجل إنهاء مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان شرق والتى تؤرق المقيمين فيها، وأيضًا المبانى الخدمية.جاء ذلك في إطار التلاحم مع المشاكل والمطالب الجماهيرية التى ترسل من المواطنين عبر الواتس آب وغيرها من وسائل التواصل للواء أشرف عطية محافظ أسوان.ووجه اللواء أشرف عطية بسرعة التعامل الفورى مع المشكلة من خلال شفط وسحب تراكمات المياه مع دراسة أسبابها ونوعها لوضع حل جذرى لها مع تحديد الجهة المسئولة بهذه الدراسة وتوفير إعتماد مالى للحلول الفنية، مؤكدًا على أننا لا نعمل في جزر منعزلة وأن تكون المسئولية مشتركة مع تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات الواقعة في المحافظة.وفى سياق آخر وبناءًا على شكاوى أهالى أبو الريش للمحافظ أثناء زيارته للقرية منذ أيام كلف أشرف عطية بقيام لجنة ميدانية من الجهات المختصة لمزلقان بهاريف بقرية أبو الريش للوقوف على جميع شبكات البنية التحتية لبدء تنفيذ وضع بلاطات خرسانية وإعادة تأهيل أرضيات المزلقان والمداخل الخاصة به للحد من الحوادث المرورية المتكررة عليه، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات الأخرى الخاصة بالإسراع في مشروع الصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب وغيرها من المطالب.وشدد المحافظ على أنه سيتم عقد إجتماع الأسبوع القادم لمتابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تكليفات تحقق مطالب واحتياجات المواطنين، مع قيام المسئولين في الجهات المختلفة بعرض أى معوقات على المحافظ شخصيًا لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.