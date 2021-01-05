إصابة مدير مركز الكبد بكفرالشيخ بكورونا

أصيب الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الكبد بكفرالشيخ، بفيروس كورونا المستجد، وقد تم عزله على الفور عقب ثبوت إيجابية تحاليله، على أن ينوب نائبه مكانه حتى يتعافى ويعود لعمله مرة أخرى.وفي وقت سابق اليوم، فقد توفيت ميرفت الشوادفي، رئيسة التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من نقلها لقسم العزل بذات المستشفى الذي تعمل به، ولكن سرعان ما تدهورت حالتها وتوفيت بالوباء القاتل.فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.