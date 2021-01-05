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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:12 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، لافتتاح المبنى الجديد لإدارة كلابشة الاجتماعية بمركز نصر النوبة بتكلفة ٤ ملايين جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج وتعاونها المتواصل مع المحافظة من أجل دعم منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية لتصل خدماتها لكافة المواطنين من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وضمان توفير حياة كريمة لهم وخاصة الأسر البسيطة والأكثر احتياجًا فى القرى والمناطق البعيدة والنائية.

من جانبه أكد أحمد حمدى مدير التضامن الاجتماعى، أن مبنى الإدارة الجديد يقع على مساحة 416 م2 ويتبعه 5 وحدات اجتماعية تخدم 19 قرية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من معاشات التكافل والتضامن الاجتماعى ومساعدات الدفعة الواحدة وصل حتى الآن إلى 1744 مواطن فى هذه القرى، كما ساهمت الإدارة بالتنسيق مع الجهات الداعمة فى تمويل عدد 94 من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم مجال تنمية المرأة.

وأوضح أن ذلك يتوازى مع استخراج 1300 بطاقة خدمات متكاملة للمعاقين كمرحلة أولى للحالات شديدة الإعاقة، كما تم تطوير جميع مكاتب التأهيل للمعاقين وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلى وربطها مباشرة بالإدارة العامة للتأهيل بالوزارة.

وفى نفس السياق؛ حرصت نائبة المحافظ على زيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بكلابشة لتفقد سير العمل ومتابعة تركيب شبكة الأجهزة الداخلية، بجانب تشغيل منظومة النداء الآلى وكاميرات المراقبة، علاوة على التعرف على مستويات التدريب والتأهيل التى تلقاها الموظفون بالمركز، فضلًا عن الوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وخاصة فى مجال الصيانة والدعم الفنى ليؤدى المركز دوره بالشكل المطلوب وضمان تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين بالجودة العالية.
نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)
نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)
نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)
نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)
نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)
نائب محافظ أسوان تفتتح إدارة كلابشة الاجتماعية (صور)

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