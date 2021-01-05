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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:36 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
آلاء حسن
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جلسات تحضيرية عديدة تجمع بين الفنان أحمد حلمي، والكاتب عبدالرحيم كمال، لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، في عمل فني، هذا ما أوضحه الإعلامي خيري رمضان، في برنامجه "حديث القاهرة" الذي يذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

وذكر رمضان، خلال البرنامج، أنه لا يعرف حتى الآن إذا كان العمل الذي يحضر له الكاتب عبدالرحيم كمال مع "حلمي" سيكون فيلم أم مسلسل، مؤكدًا أن أحمد حلمي يمتلك قدرات تمثيلية هائلة، كما أنها خطوة مهمة لتشجيع النجوم على تجسيد رموز وشخصيات بارزة ولها قيمة كبيرة جدًا.

ومن ناحية أخرى، كشفت أم كلثوم ابنة نجيب محفوظ، في تصريحات صحفية لها، عن تواصل الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال معها لرغبته في كتابة سيرة أديب نوبل وتقديمها في عمل فني، لم يتم تحديد تفاصيله حتى الآن.

وكان الفنان عمر سعد، قد اشترى حقوق ملكية رواية "أولاد حارتنا" من ابنة نجيب محفوظ منذ الصيف الماضي، وسيتم عرضها على شكل أجزاء لأفلام، قد تصل إلى 5 أفلام، وهو مشروع قومي سيستغرق نحو عامين.

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