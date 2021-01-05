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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يلتقى المدير التنفيذى لـ«حياة كريمة»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:58 م
محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي المدير التنفيذى
أسوان_إسراء توفيق
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور ولاء جاد المدير التنفيذى لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام، حيث تناول اللقاء الجهود المبذولة من المحافظة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن المبادرة الرئاسية تشمل 13 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وباعتمادات 280.7 مليون جنيه حيث جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا استهدفت تحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.

وأشار إلى أنه بالتوازى جارٍ طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ ٥٣ مشروعا باعتمادات ١٩٨ مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسوان أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية مصرية والتى تضم 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى وتشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات، فضلًا عن مشروعات التمكين الاقتصادى لخلق فرص عمل مما سيساهم في تغيير وجه الحياة وتحسين مستوى معيشة حوالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين بما يوازى ثلثي سكان المحافظة.

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