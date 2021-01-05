مصرع مسن ونجله في انقلاب جرار زراعي بالبحيرة

لقي مسن ونجله مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء حادث انقلاب جرار زراعى بترعة بطريق دمنهور دسوق أمام قرية الخزان مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انقلاب جرار زراعى بترعة بطريق دمنهور دسوق أمام قرية الخزان، ووجود عدد من الوفيات.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وفاة كل من "أسامة السعيد محمد زيدان" ٣٢ سنة قرية الخزان، و"السعيد محمد زيدان" ٥٦ سنة تم نقل الجثث إلى مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة.