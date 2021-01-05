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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ100 ألف و873 حالة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:45 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
أش أ
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الثلاثاء، تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 100 ألف و873 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2782 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 68 ألفا و185 حالة، بعد شفاء 186 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 29 مريضًا بالعناية المركزة.

كانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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