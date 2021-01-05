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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فئة الشباب الأكثر استفادة من مبادرة إحلال السيارات (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:01 م
احمد الغزاوي
احمد الغزاوي
احمد التمساح
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فتح مركز مصر للمعارض الدولية أبوابه لدخول الجمهور تدريجيًا لمعرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، لليوم الثاني، وحرص القائمون على المعرض على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حرصًا على سلامة الجمهور من فيروس كورونا.

ويتضمن المعرض عمل ورش للجمهور لتوفير كافة المعلومات حول مبادرة الإحلال وفوائد استخدام الغاز الطبيعي، كما يشهد عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وقال "عبدالله علي" أحد الشباب المشاركين في المعرض إنها مبادرة رائعة وسوف تنظف هواء مصرنا وتعود بالخير على كل المشاركين، وبالأخص فئة الشباب لأنه يمكنه استبدال سيارته القديمة بسيارة جديدة تساعده على العمل بها وأيضا لا تلوث البيئة، كما أن المبادرة حافز كبير لكل المواطنين لتنظيف بيئتهم وتطوير المجتمع.

في نفس السياق، قال "أحمد الغزاوي" إنه شعر بسعادة عندما رأى سيارات محلية الصنع "حسيت بفخر كبير لما قرأت صنع في مصر" وأيضا تلك المبادرة سوف تعود على المواطنين بالخير وتوفر لهم المال، وأن السيارات محلية الصنع والغاز الطبيعي أيضا من أراضي مصرية وسوف يعلي من قيمة الجنيه المصري، كل ذلك مبشرات أن البلد تتقدم إلى الأفضل.

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