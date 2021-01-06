سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-1-2021 فى البنوك المصرية

زيادرة نمو منطقة اليورو





وكشفت رويترز، وفقاُ لأخر استطلاع أجرته، زيادة معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس عمليات شراء السندات المركزي الأوروبي، إلى 11 % من 10.5 % في ديسمبر الماضي.



أما على صعيد السوق المحلي، نستعرض لكم في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري. كما ظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، ارتفاع الإقراض لشركات منطقة اليورو خلال نوفمبر 2020، إذ نما الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو 6.9 % في نوفمبر بعد ارتفاع 6.8 % في الشهر السابق.وكشفت رويترز، وفقاُ لأخر استطلاع أجرته، زيادة معدل النمو السنوي لمقياس المعروض النقدي (ن3)، الذي يعكس عمليات شراء السندات المركزي الأوروبي، إلى 11 % من 10.5 % في ديسمبر الماضي.أما على صعيد السوق المحلي، نستعرض لكم في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



استقر سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.36 جنيه وللبيع 19.17، وفي بنك بلوم استقر اليورو أمام الجنبه ليسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 19.43 جنيه وللبيع 19.18.

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 6-1-2021

وفي البنك الأهلي المتحد ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.15، وفي بنك القاهرة فسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك الإمارات دبي سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16، أما بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي للشراء 19.35 جنيه وللبيع 19.16.

اليورو اليوم مقابل الجنية المصري

وفي المقابل، تراجع سعر اليورو اليوم في بنك مصر ليسجل للشراء 19.35 جنيه وللبيع 19.17، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 19.35 جنيه وللبيع 19.17، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 19.38 جنيه وللبيع 19.15، وفي البنك العفاري المصري سجل للشراء 19.35 جنيه وللبيع 19.17، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.35 جنيه وللبيع 19.16، أما في بنك المشرق فسجل للشراء 19.35 جنيه وللبيع 19.16.

وعلى المستوى العالمي، صعد اليورو 0.2 % إلى 1.22765 دولار بعدما بلغ 1.231 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018، مقابل هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، حيث نزل مؤشر الدولار 0.2 % إلى 89.731، ولكنه أغلق مرتفعا 0.1 % بعد هبوط الأسهم الأمريكية.