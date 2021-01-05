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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي ينشر توقعه لاقتصاديات العالم: مصر تصل لنمو 2.7%

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:59 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أحمد عاشور
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توقع البنك الدولي الثلاثاء أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيًا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع الناتج الاقتصادي العالمي 4% في 2021، أقل من توقعات سابقة بلغت 4.2%، بسبب الإصابات الجديدة بكوفيد-19، مشيرا إلى أن الجائحة سيكون لها تداعيات سلبية تستمر لفترة طويلة على الاقتصاد العالمي وستزيد مخاطرالديون في الاقتصادات النامية.

وفي مصر، الأكبر من حيث عدد السكان، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2،7%.

وأكد أن الناتج الاقتصادي العالمي انكمش 4.3% في 2020 مقارنة مع توقعات سابقة لهبوط قدره 5.2%، ومن المتوقع أن يزيد حجم التجارة العالمية بنسبة 5% في 2021 بعد هبوط 9.5% في 2020

كما توقع نمو الناتج المحلي الأمريكي 3.5% في 2021 ونموا 3.6% في منطقة اليورو ونموا 2.5% في اليابان، ويتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة 3.3% في 2021 بعد انكماش 5.4% في 2020، وأن تشهد الاقتصادات النامية نموا 5.0% في 2021 بعد انكماش 2.6% في 2020.

وأكد البنك الدولي أن الدين الحكومي في الاقتصادات النامية زاد 9 نقاط مئوية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهي أكبر زيادة لعام واحد منذ أواخر عقد الثمانينات

وفي تقرير له الثلاثاء، قال البنك ومقره واشنطن إن الوباء تسبب في عام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5%، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف وبزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5،5 دولارات في اليوم.

وقال البنك إنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1،8% هذا العام "مدعوما بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات انتاج النفط في مجموعة اوبك بلاس بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء".

وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2 بالمئة.

ومن المتوقع أيضا أن يتعافى النمو في إيران إلى 1،5 بالمئة بسبب تعافي الاستهلاك المحلي والسياحة والتخفيف من آثار كوفيد-19.

وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3،2 بالمئة في 2021 مع تخفيف قيود السفر والتعافي البطيء للطلب المحلي.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى للنهوض على قدميها.

وأكد التقرير أن "التعافي مرهون باحتواء الوباء واستقرار أسعار النفط وعدم تصعيد التوترات الجيوسياسية وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني من العام".

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