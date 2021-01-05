أمير قطر يشيد بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع القمة الخليجية

أشاد أمير قطر تميم بن حمد، بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع القمة الخليجية في العلا، اليوم الثلاثاء.وبعث تميم بن حمد، ببرقيتين للعاهل السعودي وولي العهد يشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال، وفقا لقناة العربية.وكان الأمير القطري تميم بن حمد أجرى لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية، لبحث تطورات العلاقات بين البلدين.فيما أعلنت المملكة عن عودة العلاقات السياسية كاملة مع دولة قطر بعد انقطاع دام أربعة سنوات، منذ يونيو عام 2017.