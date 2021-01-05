محافظ بنى سويف يوقف موظفًا عن العمل لمدة شهر بمستشفى الفشن

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، وقف أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي عن العمل لمدة شهر، وذلك لمصلحة سير التحقيقات الذي تجريه معه الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.والذي تضمن الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي، وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من انضباط أخلاقي والتزام بمدونة السلوك.هذا وقد تم فتح التحقيق مع الموظف المذكور في الوقائع المحال بسببها للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفي ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.