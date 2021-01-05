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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صلح العلا».. الصحف الكويتية تشيد بالقمة الخليجية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:30 م
قمة العلا
قمة العلا
سمر عبدالله
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اهتمام بالغ أولته الصحف الخليجية للقمة الـ٤١ والتي عقدت بين دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين وعدد من زعماء وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت الصحافة الكويتية بالطبع حاضرة في المشهد.

كتبت صحيفة القبس الكويتية، عن القمة الخليجية "صلح العلا" مضيفة: "تُوِّجَت جهودُ الكويت لِلمِّ الشمل الخليجي أمس بالإعلان عن خطوات رئيسية باتجاه تحقيق المصالحة قبيل ساعات من انعقاد القمة الخليجية، التي تستضيفها السعودية اليوم، وستشهد توقيع بيان يؤكد وحدة الصف وإسقاط كل الخلافات الماضية. وبإعلان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر التوصُّلَ إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارًا من مساء أمس، بناء على اقتراح أمير الكويت، تحققت المساعي الدبلوماسية الكويتية للحفاظ على وحدة الصف الخليجي، التي بدأها الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وأوصلها إلى الخاتمة السعيدة الأمير الشيخ نواف الأحمد، الذي كثَّف تحركاته واتصالاته في الفترة الأخيرة حتى تحقق الحلم".

فيما قالت صحيفة الراي الكويتية إن القمة جاءت لحل أزمات عديدة، معنونة موضوعها عن القمة بـ"نواف الخير.. بلسم الخليج"، مضيفة: " تُوجت الجهود الكويتية بتحقيق انفراجة كبيرة لحل الأزمة بين الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة وبين قطر من جهة ثانية، حيث سيتم إنجاز المصالحة في القمة الخليجية المقررة اليوم في السعودية".

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