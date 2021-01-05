مرحلة جديدة.. ماذا قالت الصحف السعودية عن القمة الخليجية الـ41؟

سلطت الصحف العربية الضوء على القمة الخليجية الـ٤١ التي عقدت في مدينة العلا اليوم الثلاثاء، بالسعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لبحث عدة ملفات هامة، بمشاركة زعماء الدول الخليجية.واستعرضت "الدستور" في السطور التالية ما تناولته الصحف السعودية عن القمة الـ٤١:وصفت صحيفة الرياض القمة بأنها "مرحلة جديدة"، قائلة: "تنعقد اليوم قمة مجلس التعاون بدورتها الـ41 على أرض منطقة العلا التاريخية ويترقب الخليجيون اليوم القمة الخليجية، والتى تحمل آمالًا كبيرة للشعوب الخليجية، لتكون انطلاقة نحو مجد خليجي جديد تدونه صفحات التاريخ، ورؤى طموحة لمسيرة المجلس، أطلقت من خلالها مشروعات تكاملية مهمة فى جميع المجالات".وأضافت الصحيفة: "وسط تجاذبات عالمية تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تكون القمة الخليجية فى العلا تأصيلًا للعلاقة الأخوية التي تربط الشعوب الخليجية، واستثمار ثروات دول المجلس البشرية والاقتصادية لما فيه مصلحة المواطن في دول مجلس التعاون، حيث وضعت رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس".فيما قالت صحيفة "اليوم" السعودية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، التي كانت بعنوان "القمة الخليجية.. والريادة السعودية": الآفاق التى تحيط بحيثيات اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي آفاق تنبثق من ذات أطر المشهد التاريخي في الوحدة الخليجية والتي يأتي الحفاظ عليها في مقدمة اهتمامات الدولة منذ عقود، مضيفة أن التحديات ترسم ملامح المشهد الراهن، والنهج الراسخ في علاقة السعودية مع حلفائها إجمالا ودول مجلـس الـتعاون الخليجي علـى وجه الخصوص، علاقة تستديم في ثبات يتطور في معانيه ويتفوق في أبعاده ضاربا أعمق المثل وأبلغها عن الحرص والتضحية في سبيل تحقيق كل ما من شأنه ضمان الأمن والاستقرار ووحدة الصف وتحقيق السلام الإقليمي.وأضافت صحيفة اليوم: "ومع تجدد التحديات، تتجدد جهود المملـكة والتي يصاحبها بداية حل للأزمة الحالية الراهنة، لتستديم مسيرة التنمية وترسية الأمن والاستقرار، في واقع يعكس التاريخ ويحتوى الحاضر ويقود عجلة المستقبل".بينما قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان "القمة التاريخية": تحتضن المملكة اليوم في محافظة العلا القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين يسبقها سقف عال من الطموحات لمواصلة المسيرة المباركة فى تعاضد وتعاون كامل لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتلبية آمال وتطلعات شعوبها في مزيد من الرقي والازدهار.وأضافت صحيفة البلاد أن الأهمية البالغة للقمة تكمن في حرص القادة على وحدة الصف والمواقف تجاه مختلف القضايا والولوج إلى المستقبل بكل الثقة مستصحبين المكتسبات الضخمة التي تحققت على مدى الأعوام الماضية لتعميق التكاتف والتعاون المشترك فى مواجهة القضايا المصيرية.واختمت: "لقد تجسدت رؤية وحكمة خادم الحرمين الشريفين، التي اعتمدها المجلس سابقًا، في تحقيق التكامل المنشود أمنيا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وتتجلى هذه الرؤية الحكيمة في جوهر أهداف وأعمال قمة العلا التاريخية، لتعزيز مسيرة التقدم لشعوب المنطقة، وتعزيز دور المجلس في القضايا الإقليمية والدولية".