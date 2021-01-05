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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس غانا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:47 م
السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السفير أنان كاتو، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غانا، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن اللقاء شهد تناول عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وغانا في مجالي التجارة والاستثمار، وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دور مصر في مساندة جهود غانا في التنمية، من خلال نقل تجربتها التنموية الشاملة.

من جانبه؛ أعرب مبعوث رئيس جمهورية غانا عن شرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً تحيات شقيقه الرئيس الغاني، ومؤكداً على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وممتدة، مثمناً في هذا الإطار محورية الدور المصري، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والأمن والسلام في القارة الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الغاني "نانا أكوفو أدو"، مؤكداً محورية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدي الشعب المصري، ومشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع غانا، والتي تمثل نموذجاً للبناء والتعاون بين الدول الإفريقية لصالح شعوب القارة، من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد في إفريقيا، مع الإعراب عن ثقته في المساهمات الفعالة لأخيه الرئيس الغاني، في ضوء استضافة غانا مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على دعم التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة البينية على مستوى القارة، وقد تم التوافق على تعزيز الجهود المشتركة في هذا الصدد، بما يضمن عمل منطقة التجارة الحرة القارية بشكل فعال، ويزيد من خطوات الاندماج الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.

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