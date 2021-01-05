برلماني يشيد بمبادرة سيارات الغاز: انطلاقة نحو طاقة نظيفة

أشاد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، معربًا عن سعادته بالجهود المبذولة من جانب الأيدي المصرية لإنجاز المشروع القومي، وبناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.قال هلال في تصريحات اليوم، إن إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مشروع يواكب العصر لبدء تقليل الاعتماد على البنزين والقضاء على التلوث والدخول بقوة لعصر الطاقات النظيفة، بجانب توافر حقول ضخمة للغاز الطبيعي في مصر واكتشافات مذهلة، يدفع في سبيل الاستفادة من الثروات المصرية.وشدد على أهمية اطلاع الرئيس على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى إطار هذه المبادرة القومية، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، مضيفًا أن الدولة لم تتأخر في إقامة البنية التحتية لهذا المشروع العملاق، والعمل على تعميم محطات التزود بالغاز الطبيعي.وتابع عضو الشيوخ أن مصر تتحرك في مختلف المجالات، كما أن لها أحلاما كبيرة تحت قيادة السيسي في تعزيز الاستفادة من ثروات الطاقة والغاز في البلاد.