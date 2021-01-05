رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بمبادرة سيارات الغاز: انطلاقة نحو طاقة نظيفة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:01 م
عصام هلال، عضو مجلس
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أشاد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، بتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، معربًا عن سعادته بالجهود المبذولة من جانب الأيدي المصرية لإنجاز المشروع القومي، وبناء منظومة متكاملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

قال هلال في تصريحات اليوم، إن إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مشروع يواكب العصر لبدء تقليل الاعتماد على البنزين والقضاء على التلوث والدخول بقوة لعصر الطاقات النظيفة، بجانب توافر حقول ضخمة للغاز الطبيعي في مصر واكتشافات مذهلة، يدفع في سبيل الاستفادة من الثروات المصرية.

وشدد على أهمية اطلاع الرئيس على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فى إطار هذه المبادرة القومية، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، مضيفًا أن الدولة لم تتأخر في إقامة البنية التحتية لهذا المشروع العملاق، والعمل على تعميم محطات التزود بالغاز الطبيعي.

وتابع عضو الشيوخ أن مصر تتحرك في مختلف المجالات، كما أن لها أحلاما كبيرة تحت قيادة السيسي في تعزيز الاستفادة من ثروات الطاقة والغاز في البلاد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ 40 مليار دولار

وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

الصور

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا