غدًا.. وزير الخزانة الأمريكى يزور السودان

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا"، الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، سيزور السودان، غدًا؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأمريكية المنتظرة للسودان.ونقلت وكالة الأنباء عن مسئول في وزارة الخارجية السودانية، القول إن مونشن سيلتقي خلال الزيارة مع عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، توقيعًا على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وكتب بومبيو عبر صفحته على موقع "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية- فوائد جمة".