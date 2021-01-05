محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولى

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مستشفى الكرنك الدولى "الأقصر العام سابقًا"، لمتابعة أعمال الإنشاءات التى تنفذها الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وذلك تمهيدًا لتحويلها مستشفى تابع للتأمين الصحى الشامل.وتفقد محافظ الأقصر قسم العمليات بالمبنى الجديد وبه 7 غرف عمليات بالإضافة لغرفتى إفاقة وغرفتى تحضير للعمليات، وغرف إقامة مرضي وعدد 2 جناح، ويبلغ إجمالى عدد الآسرة بالمبنى الجديد 70 سريرًا، بالإضافة إلى 102 سرير بالمبنى القديم و18 سريرًا بالرعاية المركزة و17 سريرًا بالطوارئ، و30 أخرى بحضانات الأطفال و56 ماكينة غسيل كلوى.كما تفقد محافظ الأقصر احتياطى أسطوانات أكسجين بمستشفى الكرنك الدولي والتى تبلغ عدد 2 خزان، بالإضافة لمولد أكسجين، حيث تبلغ سعة الخزان الكبير ٥٥٠٠ لتر مكعب، مخزن به 4995، أما الخزان الصغير سعته ٣٣٠٠ لتر مكعب، مخزن به ٣٠٠٠، وعدد الأسطوانات المملؤة 62 أسطوانة، ويبلغ الاستهلاك اليومى للمستشفى 300 لتر.رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى.