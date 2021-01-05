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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى الغربية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:18 م
مصرع شاب أسفل عجلات
مصرع شاب أسفل عجلات القطار
حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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لقي شاب مصرعه دهسًا تحت عجلات قطار طنطا الزقازيق أمام الكوبري الفرنساوي بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بعد أن سقط من القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة، بمصرع شاب صدمه قطار ٣٨٠ القادم من طنطا ومتجهًا للزقازيق، بعد أن سقط من القطار أمام مدخل الكوبري الفرنساوي بمدينة زفتى.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن الشاب يدعى "محمد احمد عادل الـمصري" في العقد الثالث من العمر مقيم بمدينة زفتي شارع مكة المكرمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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