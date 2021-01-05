تحصيل مليار و236 مليون جنيه قيمة التصالح فى القليوبية

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية من المواطنين حتى اليوم بعد الإعلان عن مد مدة تلقي الطلبات، وفق مجلس الوزراء إلى نهاية مارس 2021، بلغ 220395 طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و236 مليونًا و926 ألف جنيه.وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته للجان تلقي الطلبات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية وتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.