إصابة عبلة الكحلاوى بفيروس كورونا: «ادعولها»

أصيبت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذ الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالتها الصحية، ليتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.وقالت إحدى المسئولات في دار الباقيات الصالحات، لـ"الدستور"، إن الداعية الإسلامية أصيبت بالتهاب رئوي، ثم فيروس كورونا، ما استدعى نقلها إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية لـ عبلة الكحلاوي، مطالبة الجميع بالدعاء لها ليزيح الله عنها الغمة وتعود كما كانت: "إحنا اللي طالبينه من الناس دلوقتي يكثفوا الدعاء عشان ترجع الدكتورة عبلة للأفضل".