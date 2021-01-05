تردد قناة صدي البلد دراما 2021

محتوى قناة صدى البلد دراما

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12284 رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 65القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11430 رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 65اسم القناة: Sada ElBalad Dramaوتعد قناة صدى البلد دراما أحد أهم القنوات الدرامية المجانية عبر النايل سات، والتي تحرص على إذاعة العديد من الأفلام الحديثة وتوفير أكبر باقة من المسلسلات العربية والمصرية للمشاهدين بمختلف أذواقهم، بالإضافة إلى البرامج المصرية المتنوعة، والتي تجذب ملايين عشاق الدراما من مصر والعالم العربي في جميع أنحاء العالم.وتم إطلاق قناة صدى البلد دراما في عام 2011، عبر القمر الصناعي نايل سات، وتعتمد على تقديم كل ما هو جديد في عالم الدراما المصرية للفنانين المصريين والعرب، وخاصة في شهر رمضان الكريم، على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي ساهم في انتشارها بشكل كبير في الوطن العربي؛ نظرًا لتطورها المستمر في تقديم وتنوع المحتوى، والذي يحافظ على التراث العربي والعادات والتقاليد في المجتمع المصري، وعدم خدش الحياء للمشاهدين.كما تضم قناة صدى البلد دراما مجموعة من المسلسلات التركية والعربية بأنواعها المختلفة، إذ تحرص القناة على دقة اختيار نوع المسلسلات التي تناقش مشاكل المجتمع وعرضها بصورة ترفيهية وخفيفة على المشاهدين، كذلك مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.ويُعرض على قناة صدى البلد دراما عدة مسلسلات، مثل:- مسلسل أرض النعام في تمام الساعة الخامسة مساءً- مسلسل ستات قادرة في تمام الساعة السادسة مساءً- مسلسل إزي الصحة في تمام الساعة السابعة مساءً- مسلسل رايات الحق في تمام الساعة الثامنة مساءً- مسلسل شاهد عيان في تمام الساعة التاسعة مساءً- مسلسل سقوط حر في تمام الساعة العاشرة مساءً