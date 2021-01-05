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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:53 م
صدي البلد دراما
صدي البلد دراما
أحمد عاشور
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ينشر لكم «الدستور» تردد قناة صدى البلد دراما 2021 الجديد، بعدما تم تغيير العديد من ترددات القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات مع بداية العام الجديد 2021.

تردد تردد صدى البلد دراما 2021 

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12284 رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 65

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11430 رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 65

اسم القناة: Sada ElBalad Drama

وتعد قناة صدى البلد دراما أحد أهم القنوات الدرامية المجانية عبر النايل سات، والتي تحرص على إذاعة العديد من الأفلام الحديثة وتوفير أكبر باقة من المسلسلات العربية والمصرية للمشاهدين بمختلف أذواقهم، بالإضافة إلى البرامج المصرية المتنوعة، والتي تجذب ملايين عشاق الدراما من مصر والعالم العربي في جميع أنحاء العالم.

وتم إطلاق قناة صدى البلد دراما في عام 2011، عبر القمر الصناعي نايل سات، وتعتمد على تقديم كل ما هو جديد في عالم الدراما المصرية للفنانين المصريين والعرب، وخاصة في شهر رمضان الكريم، على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي ساهم في انتشارها بشكل كبير في الوطن العربي؛ نظرًا لتطورها المستمر في تقديم وتنوع المحتوى، والذي يحافظ على التراث العربي والعادات والتقاليد في المجتمع المصري، وعدم خدش الحياء للمشاهدين.

كما تضم قناة صدى البلد دراما مجموعة من المسلسلات التركية والعربية بأنواعها المختلفة، إذ تحرص القناة على دقة اختيار نوع المسلسلات التي تناقش مشاكل المجتمع وعرضها بصورة ترفيهية وخفيفة على المشاهدين، كذلك مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

محتوى قناة صدى البلد دراما

ويُعرض على قناة صدى البلد دراما عدة مسلسلات، مثل:
- مسلسل أرض النعام في تمام الساعة الخامسة مساءً
- مسلسل ستات قادرة في تمام الساعة السادسة مساءً
- مسلسل إزي الصحة في تمام الساعة السابعة مساءً
- مسلسل رايات الحق في تمام الساعة الثامنة مساءً
- مسلسل شاهد عيان في تمام الساعة التاسعة مساءً
- مسلسل سقوط حر في تمام الساعة العاشرة مساءً

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