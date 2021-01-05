«طي صفحة الماضي».. أبرز نقاط بيان العلا في ختام القمة الخليجية الـ41

وقع قادة القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، "بيان العلا"، الذي وصفه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ"الإنجاز التاريخي".وفي سياق ذلك، استعرض "الدستور" أهم نقاط بيان العلا في ختام القمة الخليجية.أكد بيان العلا على أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، مشددا على الآتي:- تعزيز دور مجلس التعاون من خلال تنسيق المواقف السياسية- تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس لمواجهة التحديات- التأكيد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي- تعزيز أواصر الود والتآخي بين دول مجلس التعاون- تحدي جائحة كورونا يؤكد الحاجة للتعاون والتنسيق- تعزيز التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي- استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا