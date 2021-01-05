ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر ويبحثان العلاقات الثنائية



واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



يأتي ذلك بعد إعلان الكويت أمس فتح الأجواء البرية والجوية والبحرية بين الدوحة والرياض بعد قطيعة دامت لأكثر من ثلاث سنوات.





التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء اليوم أمير دولة قطر، تميم بن حمد عقب القمة الخليجية التي استضافتها المملكة.