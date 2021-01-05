الهند تستعد لطرح لقاحات كورونا لـ300 مليون شخص

قال أكبر مسئول طبي في الهند إن البلاد تستعد لبدء برنامج تطعيم ضد مرض كوفيد- 19، الأسبوع المقبل، يهدف إلى تحصين 300 مليون شخص بحلول يوليو، فيما ستكون واحدة من أطول حملات التطعيم في العالم ضد الفيروس.وأضاف وزير الصحة الهندي، راجيش بوشان، أن السلطات أعدت نحو 29 ألف منشأة تخزين وتبريد في مختلف أرجاء البلاد.وقال، في مؤتمر صحفي ردا على موعد بدء حملة التطعيم: "القرار النهائي ستتخذه الحكومة".وأعطت هيئة الرقابة على الأدوية في الهند، يوم الأحد، الموافقة النهائية على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، منهما اللقاح الذي طورته شركة أسترا زينيكا مع جامعة أكسفورد، مما أثار اهتمام دول نامية أخرى تبحث عن لقاحات.وقال بوشان إنه لا يوجد حظر على تصدير اللقاحات، موضحا تقارير إعلامية أفادت بأن الحكومة فرضت قيودا لضمان تلبية الاحتياج المحلي أولا.والهند أكبر منتج للقاحات في العالم، وكان قطاعها للصناعات الدوائية يفرغ طاقات إنتاجية، ويمضي قدما في استثمارات لدعم حملة تطعيم عالمية.لكن الحكومة الهندية لم تعلن عن صفقات شراء مع أي من منتجي اللقاحين الحاصلين على الموافقة، وهما بهارات بيوتك منتج اللقاح المحلي ومعهد سيروم الهندي منتج لقاح أكسفورد أسترازينيكا، والآخر من صنع شركة بهارات بيوتك المحلية.