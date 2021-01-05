«بيان العلا» يؤكد دور مصر في تعميق ترابط الدول العربية والخليجية

أكد البيان الختامي لقمة العلا، مساء الثلاثاء، ضرورة تحقيق الأهداف السامية التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق السلام والأمان والرخاء في المنطقة.وأشاد البيان بتوقيع مصر على بيان قمة العلا الخليجية، لافتا إلى أنه يشير إلى دورها في تعزيز العلاقات بين الدول العربية.كما أكد البيان دور مصر في تعميق ترابط الدول العربية والخليجية.كان وزير الخارجية سامح شكري وقع، الثلاثاء، على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية، أثناء مشاركته في القمة الخليجية رقم 41 في السعودية.وقال بيان للخارجية المصرية إن شكري غادر السعودية، بعد المشاركة في القمة والتوقيع على "بيان العلا".وأضاف البيان: "يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم".