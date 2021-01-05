رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تفتتح مخيما جديدا للاجئين الإثيوبيين في السودان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:19 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
طباعة
أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّها بدأت بنقل بعض اللاجئين الإثيوبيين البالغ عددهم أكثر من 56 ألفا في السودان إلى مخيم افتتح حديثًا، مع امتلاء المرفق الحالي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إنه تم حتى الآن نصب خيم لإيواء ما يصل إلى خمسة آلاف شخص في مخيم طونيدبه الجديد.

وأشارت إلى أن من المقرر إقامة مزيد من الخيم في الأيام المقبلة.

وقال متحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف إنه منذ الأحد تم نقل 580 لاجئًا إلى المخيم، مشيرا إلى تقديم وجبات ساخنة لهم عند وصولهم.

يواصل اللاجئون الفرار من الاضطرابات في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، وعبر 800 شخص الحدود مع شرق السودان منذ العام الجديد.

وقال المتحدث أندريه ماهيسيتش "يتحدث الوافدون الجدد عن وقوعهم ضحايا جماعات مسلحة مختلفة ومواجهتهم مواقف محفوفة بالمخاطر تشمل نهب منازلهم والتجنيد الإجباري للرجال والفتيان والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات".

وتابع "يصل اللاجئون ومعهم متاع يزيد قليلا عن الملابس التي يرتدونها، مرهقين وفي ظروف مزرية بعد أيام من السفر في بعض الأحيان".

وأوضح أنّ أكثر من 30 بالمئة من اللاجئين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، فيما خمسة بالمئة منهم تخطوا 60 عامًا.

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قواته بدخول تيغراي في 4 نوفمبر بعد اتهامه جبهة تحرير شعب تيغراي بشن هجمات على معسكرات الجيش الفيدرالي هناك.

وأعلن أبيي، الحائز  على جائزة نوبل للسلام في عام 2019، انتصاره في 28 نوفمبر.

لكنّ جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تتولى الحكم الذاتي في الإقليم، تعهدت بمواصلة القتال وتقول الأمم المتحدة إن الاشتباكات مستمرة.

ويقترب مخيم أم راكوبة في ولاية القضارف في شرق السودان من طاقته الاستيعابية القصوى.

وقال ماهيسيتش إن المفوضية وشركاءها نقلوا 580 لاجئًا إلى مخيم طونيدبه للحفاظ على سلامتهم وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

وأشار المتحدث إلى الحاجة لمزيد من التمويل لدعم المخيمات.

تم التعهد بنحو 40 مليون دولار للمفوضية من أجل الاستجابة الإقليمية لحالة الطوارئ في تيغراي، لكنّها تغطي 37 بالمئة فقط من الاحتياجات المالية المتوقعة.

واورد ماهيسيتش "من الضروري تحسين ظروف المياه والمرافق الصحية في مخيمات اللاجئين ومناطق الإيواء، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الوقاية من كوفيد-19، بما في ذلك مرافق العزل".

وقبل اندلاع الصراع، كان نحو 96 ألف لاجئ إريتري، فر كثيرون منهم من سلطات بلادهم يعيشون في أربعة مخيمات في تيغراي.

وأوضح ماهيسيتش أن وكالات الإغاثة وصلت إلى بعض أجزاء جنوب تيغراي لكنها ما زالت غير قادرة على الوصول إلى مواقع في الشمال.

واضاف "ما زلنا نطالب بالوصول الكامل إلى المنطقة بأسرها".

موضوعات متعلقة

مصدر مقرب من وائل الإبراشي يكشف تفاصيل حالته الصحية

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

تردد قنوات بانوراما 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

image description

دمياط تتناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

«مياه أسيوط» تفتتح العيادة الطبية الشاملة بمركز خدمة العملاء

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

باحثون ماليزيون يستخدمون مخلفات الأناناس فى صناعة طائرات مٌسيّرة

5 نصائح للحفاظ على مشاركة طفلك فى العملية التعليمية

تردد قنوات بانوراما 2021

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عام جديد..هل من جديد؟!
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية

أميمة عبد العزيز: إنتاجى ليس كلاسيكيا وأرفض أن أحل محل الكاميرا

مها عبدالكريم تتألق بـ«حالة حوار» بين الكتل والفراغ فى معرضها بجاليري ضي