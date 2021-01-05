يرغب المواطن في معرفة شروط إحلال وتجديد السيارات الملاكي في مصر 2021، منذ بدء المعرض أمس الاثنين 4 يناير ويستمر حتى يوم الأربعاء 6 يناير، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة كبيرة من رجال وقيادات الدولة، لاستبدال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عامًا بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وفقا لشروط وضوابط حددتها وزارة الصناعة.





ومن المقرر أن تعمل مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة على شريحتين، الأولى السيارات التي مر علىها ما يزيد عن 20 عاما، حسب نوعها سواء كانت سيارة ميكروباص أو سيارة أجرة أو عربية ملاكي، لمن يريد من المواطنين أن يستبدل سيارته لتسير بالغاز الطبيعي، بينما الشريحة الثانية، وهي السيارات التي تجاوزت الـ 20 عاما، سواء كانت تعمل بالنزين أو السولار.

شروط إحلال وتجديد السيارات الملاكي في مصر 2021 حددت وزارة الصناعة عدد من الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يريد إحلال وتجديد سيارته الملاكي أو أيا كان نوعها، وهي: لا يقل سن المواطن المتقددم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 عامًا، وأن يكون حاصل على رخصة قيادية سارية.

كما تتضمن الشروط أيضا: تعهد المتقدمين للإحلال بالالتزام بدفع المبلغ المستحق على السيارة، وأن يقدم ما يفيد قدرته المالية على السداد، بحيث يقدم مستندات: بيان مفردات الدخل الشهري– سندات ملكية بأي عقار– أو وضعه لوديعة في إحدى البنوك المصرية، حيث تتضمن فترة السداد لـ 120 شهر بحد أقصي فترة سماح قدرها 3 شهور، وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة. كيفية التسجيل في مبادرة إحلال السيارات القديمة

وناشدت الوزارة المواطنين الذين يرغبون في استبدال وإحلال سياراتهم الدخول عبر الرابط الآتي للتسجيل في المبادرة: www.gogreenmasr.com





فائدة تجديد وإحلال السيارات القديمة

وبعد عرض شروط إحلال وتجديد السيارات الملاكي في مصر 2021، و أما فيما يخص الفائدة التي تعود على المواطن حين استبدال سياراته، ووفقا للدراسات التي أعدتها وزارة الصناعة، وأعلنتها خلال فعاليات المعرض، مؤكدة أن السيارات الجديدة ستوفر للمواطن نسبة 50% من مصروفات التشغيل، بسب استهلاك الغاز الطبيعي له في آلية عمل الوقود المزدوج، عن العمل بالبنزين وحده.

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