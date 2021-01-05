وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اجتماعا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية النشر العلمي، بما ينعكس إيجابيا على جودة البحث العلمي فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، مطالبا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد ورقة عمل تتضمن إجراءات ومكافآت النشر العلمى لمعرفة طرق تقييمها، ورصد التباين بين المراكز والمعاهد البحثية.كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة قيام المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد خطة عمل حول ما تم إنجازه خلال العام الماضى 2020، وكذلك إعداد خطة عمل توضح حجم العمل العلمى والبحثى لكل مركز أو معهد بحثى خلال عام 2021؛ للتعرف على المشروعات البحثية المستقبلية.وأحيط المجلس علما بإضافة عدد من المجالات البحثية للترقي فى اللجنة العلمية الدائمة لأمراض وآفات ووقاية النبات.كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات بالمدينة.