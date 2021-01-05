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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:01 م
قناة تن TEN
قناة تن TEN
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أعلنت إدارة قناة تن TEN أنه سوف يتم تغيير التردد الحالي لها في حلول العام الجديد 2021، ويبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021.

ويستعرض "الدستور" ترددات القناة حتى يتثنى للمشاهدين متابعة البرامج التي تخص قناة تن TEN والتي يتابعها الكثير من المشاهدين في مصر والوطن العربي مما تعرضه من محتوى مختلف وبرامج متميزة.


ويستعرض لكم " الدستور "، تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021 على النحو التالي:

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021 على النايل سات


- يجب على المشاهدين البحث على قناة تن TEN على النايل سات بفتح الإعدادات الموجودة فى نظام الرسيفر.

- يتم اختيار القمر الصناعى النايل سات، ويقوم المشاهد بالضبط الهوائى، ويتم البحث عن القناة من خلال التردد وهو 11430.

- يكون معدل الاستقطاب فى الرسيفر رأسي ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 34.

- يقوم المشاهد بالنقر على زر البحث للوصول إلى القناة، وبعد ذلك يقوم النايل سات بتنزيل القناة.


خطة برامج قناة TEN 2021


- برنامج بالورقة والقلم تقديم الإعلامي نشأت الديهي والذي يذاع يوميا في السابعة مساءا، وهو برنامج سياسي يعمل على تحليل الأوضاع واﻷحوال الراهنة والجارية في المجتمع المصري

- برنامج رأي عام تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد والذي يذاع يوميا في تمام التاسعة مساءا، وهو يعكس اهتمامات الناس في كل قضاياهم المعيشية القضايا التي تشكل حالة رأى عام فى المجتمع المصري.

- برنامج البوصلة ويقدمه إسلام البحيري في تمام العاشرة والنصف مساءا والبرنامج موجه لعقول الناس، هدفه إحياء ما يسمى بالمسؤولية الفردية في الدين، فالبوصلة هى عقل الناس الذي يٌميز بين الخطأ والصواب ويرشدهم إلى الطريق الصحيح.

- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ البريمو الذي يذاع الساعة 11:00 مساءً

- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إحنا الستات ويذاع 4:00 مساءا

- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ عيادة تن 1:00 مساءا

- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ سفرة هنية 12:00 ظهرا

- برنامج بيت دعاء 02:00 مساءً

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